Россияне против банды Симоньян-Кеосаян

Сайт радио "Свобода" опубликовал подборку реакции пользователей соцсетей на фильм-расследование Навального "Паразиты". Напомним, что фильм посвящен мошенническим схемам Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна. Армянская пара беззастенчиво отмывает деньги на российском ТВ, запуская руки в карманы российских налогоплательщиков.

Реакция пользователей российского сегмента соцсетей вполне ожидаема.

Марина Великанова:

Не знала, что все шутки для "пилорамы" придумывает Марго. Теперь испытываю к ней ещё большее отвращение.

Надо сказать, что в плане актуальной повестки расследованию не очень повезло, днём грянула история с поправками Валентины Терешковой.

Александр Морозов:

Это гениально. Это просто, увлекательно, прозрачно. Навальный ободрал их просто как луковицу. ФБК блистательно это делает.

Антон Баков:

Читал Навального и думал, что он стебётся. Но нет, эти безумцы сами (!) назвали свою распилочную передачу "Международной пилорамой", у них юмор такой.

Михаил Козачков:

С удовольствием посмотрел очередное расследование Алексея Навального, на этот раз посвященное Маргарите Симоньян и Тиграну Кеосаяну. Сделано отлично, фактаж убойный, цифры страшные.

Роман Доброхотов:

То, что программа со словом "пилорама" в названии и с Маргаритой Симоньян в руководстве распиливает налоги россиян, не удивляет, но то что на одной и той же программе семейному подряду удается состригать деньги с налогоплательщиков ТРИЖДЫ - это уже высший пилотаж.

Сергей Князькин:

Брэд Питт и Ди Каприо нервно курят в сторонке после таких гонораров распильщиков пилорамы.

Олег Козырев:

Хваленый ФБК прокололся. У них все-таки есть жестокое обращение в офисе и даже пытки. Смотрите сами. Навальный заставил нескольких сотрудников смотреть "Пилораму" Кеосаяна. Кто оплатит работникам лечение и психологическую реабилитацию?

Сталингулаг:

В расследовании Навального о ненасытной чете Симоньян-Кеосаян поражает не столько патологическая жадность, это граничащее с маниакальным стремление вытрясти из казны как можно больше, когда даже личный автомобиль сдается в аренду государству, чтобы ненароком не заплатить за бензин, как феноменальное дурновкусие, которое они выдают за политическую сатиру. С такими огромными бюджетами можно было бы нанять десяток сценаристов и делать что-то не такое стыдное, и от этого на их столе не стало бы меньше жареной черноморской барабульки или холодца из бобриных лап.

Анастасия Миронова:

Слушайте, а ведь я тоже смотрела эту "Международную пилораму". И даже писала о ней пару раз. Просмотр мне тогда дался нелегко. Потому что после концерта Максима Галкина или передачи "Вокруг смеха" мне требовался двухнедельный больничный. После "Аншлага" - полуторамесячный. После "Международной пилорамы" я выпила корвалол - настолько вульгарна была передача. Кеосаян поразил до самых гланд. Во-первых, он очень пошлый и не артистичен. Во-вторых, передача совсем уж без тормозов: высмеивают всех, от Путина до Трампа, включая индийского президента, Клинтон, FEMEN... Голосом Путина дублируют видеорепортажи с его поездок. В последний раз такое было в "Куклах" (только повыше рангом). При этом шутки дурацкие: Путин и индийский президент по окончании переговоров нажимают на какие-то кнопки:

"Ну что, долбанем по Вашингтону?"

"Как это? И китайцев даже не спросим?"

"Ну что ты, что ты, шутка. Конечно, спросим".

Редкий уровень пошлости и дурного юмора. Одно сплошное дурновкусие. Под видом свободомыслия.

Ирина Ронжина:

Как-то я нарвалась на программу Кеосаяна в ТВ-эфире. Тошнило весь день. Самое удивительное - он считает свои шутки СМЕШНЫМИ!!!

Илья Шепелин:

У Навального какое-то выдающееся видео про чету Симоньян-Кеосаян - с чудесными подробностями, как Марго сдает свою тачку в аренду Раша Тудей, чтоб тот ее возил и приплачивал ей за это. Энциклопедия жлобства. А за позорные выпуски "Международной пилорамы" чета получает по 4,6 млн. за выпуск.

И, кстати, вот из всех этих денег в телеграме материализуются многочисленные истые фанаты Симоньнян, которые друг с другом толкаются и пробиваются напролом к Марго, чтобы сообщить, какая она великая. Сейчас они как раз откроют шлюзы...

Интересно, что сама Симоньян гордится своим творением. В комментарии "Снобу" она заявила, что является не только художественным руководителем "Международной пилорамы", но и основным автором сценария этого "могучего телепродукта".

И вот уже пошли реакции.

Илья Барабанов:

Добрался до Маргариты Симоньян на "Снобе", где она, комментируя ролик ФБК, говорит, что является "основным автором сценария этого могучего телепродукта" - "Международной пилорамы" на НТВ. Раньше я почему-то считал, что все эти шутки про... и гея Макрона пишет все же ее муж Тигран Кеосаян. А получается, что это не скрытая гомофобия режиссера-неудачника, а тонкий адлерский юмор московских гостиных. В принципе после "в хуторе голосят индоутки, бабы носятся вдоль ерыков, расхристанные, продираются цапкой сквозь ровные грядки, начищают сияющие потолки и крахмалят напирники" - можно было догадаться.​

Дмитрий Трещанин:

У меня есть деловое предложение для Маргариты Симоньян и ее супруга: я смотрю КАЖДЫЙ выпуск их передачи "Международная пилорама" и смеюсь над КАЖДОЙ шуткой Тиграна Кеосаяна, транслирую это в твич. С вас - 7,2 млн. рублей за каждый мой стрим.

И напоследок крик души. Пользователь соцсетей Илья Яшин удивляется, почему власти не могут просто давать деньги Симоньян? "Почему частью этой сделки должен быть дегенеративный юмор ее супруга, который выливают на граждан по ТВ и от которого кровоточат уши?", - возмущается Илья Яшин.