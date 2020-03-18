https://news.day.az/politics/1213729.html Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает деятельность
Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает деятельность
Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает прием в Центрах и иную социальную деятельность, сообщает Day.Az со ссылкой на представительство.
Согласно информации, в соответствии с мерами правительства Азербайджана для обеспечения общественной безопасности, а также руководствуясь рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и инструкциями Генерального штаба Верховного комиссариата, деятельность ограничивается до очередного уведомления.
Все социальные рекомендации и услуги будут оказываться посредством телефона или же в ходе заранее назначенной встречи.
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