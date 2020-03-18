Мубариз Гурбанлы: Попытки создать в Азербайджане "пятую колонну" обречены на провал

Некоторые группы в Азербайджане при поддержке внешних сил пытаются влиять на те или иные вопросы, расшатать общественно-политическую ситуацию в стране.

Об этом в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az.

По его словам, сегодня в мире происходят серьезные перемены. Новые вызовы и проблемы современного мира обуславливают соответствующие шаги Азербайджана.

Гурбанлы отметил, что политика Президента Ильхама Алиева направлена на то, чтобы защищать Азербайджан и его интересы от любых попыток воздействия и угроз извне.

"Азербайджан достиг значительных успехов в политической, социальной, экономической сферах. Однако в стране есть определенные группы, которые при поддержке внешних сил пытаются влиять на те или иные вопросы, расшатать общественно-политическую ситуацию. Но, как подчеркнул Президент, азербайджанский народ никогда не допустит этого. Такие попытки обречены на провал, поскольку Президент как личность и лидер поддерживает народ, а народ в свою очередь - Президента. Попытки создать в Азербайджане "пятую колонну" обречены на провал. Потому что азербайджанский народ верен своей независимости, государственности и национально-духовным ценностям", - сказал Мубариз Гурбанлы.