Азербайджан предпринял беспрецедентные в истории страны меры для борьбы с коронавирусом

Примененные в Азербайджане меры по социальной изоляции в связи с коронавирусом нового типа - беспрецедентные в новейшей истории страны. Они необходимы. И главное - они очень своевременны и оперативны.

Такую оценку дал политолог Ильгар Велизаде мерам, принимаемым правительством Азербайджана для предотвращения распространения опасного вируса на территории страны.

В беседе с Day.Az политолог отметил, что аналогичные меры принимаются и в других странах мира, но, к сожалению, во многих случаях сделано это с опозданием. Чего не скажешь об Азербайджане.

"Меры принимаются ситуативно, в зависимости от эпидемиологического фона. Обращает на себя внимание оперативность и своевременность действий Оперативного штаба, созданного при Кабинете министров. Сегодня применяют строгие меры по выявлению нарушений этого режима, и это правильно. Правила карантина должны строго соблюдаться в интересах всего общества", - отметил политолог.

Наш собеседник высоко оценил также просветительскую и разъяснительную работу, своевременное информирование населения о текущей ситуации с заболеваемостью. Такие меры не оставляют шансы распространителям слухов. Очень важно также, что с обращениями к населению выступают соответствующие ведомства, отметил Велизаде.

"Думаю, профильные ведомства должны своевременно информировать о мерах, принимаемых по их линии в связи с эпидемической ситуацией. Такой диалог власти и общества, который сегодня практикуется в Азербайджане, позволяет снизить возможность паники и минимизировать негативные последствия от сложившейся ситуации.

Мы видим, как в других странах предпринимаются драконовские меры по обузданию ситуации. Но их можно понять - ситуация в Евросоюзе тяжелая. Сегодня ЕС объявлен эпицентром коронавируса. Азербайджан предельно минимизировал свои связи с другими странами, в частности со странами ЕС, с соседями. Причем, в этих мерах мы опередили целый ряд европейских стран. Думаю, в результате принятых мер в ближайшее время проблема будет решена", - сказал Ильгар Велизаде.