В Милли Меджлисе состоялось первое онлайн-заседание комитета

Сегодня комитет Милли Меджлиса по культуре провел первое в шестом созыве заседание по системе онлайн.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, на заседании был рассмотрен вопрос о внесении изменений в законы "Об утверждении внутреннего устава Милли Меджлиса", "О телерадиовещании", "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики" и "Об Общественном телерадиовещании".

Было отмечено, что изменения в законы "Об охране памятников истории и культуры" и "О государственном языке в Азербайджанской Республике", внесенные в повестку заседания, проводятся с целью приведения в соответствие с законом "О рекламе".

Было принято решение рекомендовать оба документа пленарному заседанию Милли Меджлиса.