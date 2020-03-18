В Милли Меджлисе состоялось первое онлайн-заседание комитета
Сегодня комитет Милли Меджлиса по культуре провел первое в шестом созыве заседание по системе онлайн.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, на заседании был рассмотрен вопрос о внесении изменений в законы "Об утверждении внутреннего устава Милли Меджлиса", "О телерадиовещании", "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики" и "Об Общественном телерадиовещании".
Было отмечено, что изменения в законы "Об охране памятников истории и культуры" и "О государственном языке в Азербайджанской Республике", внесенные в повестку заседания, проводятся с целью приведения в соответствие с законом "О рекламе".
Было принято решение рекомендовать оба документа пленарному заседанию Милли Меджлиса.
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