https://news.day.az/politics/1213858.html Эльман Насиров: Для защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры
Эльман Насиров: Для защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры
Ситуация с коронавирусом приобрела глобальный масштаб, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее пандемией.
Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров, передает Day.Az.
Он отметил, что в связи с этим в самую рискованную группу попали люди пожилого возраста: "Для защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры", - предложил он.
По его словам, коронавирус распространяется на всех материках кроме Антарктиды.
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