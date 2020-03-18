Эльман Насиров: Для защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры

Ситуация с коронавирусом приобрела глобальный масштаб, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее пандемией.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров, передает Day.Az.

Он отметил, что в связи с этим в самую рискованную группу попали люди пожилого возраста: "Для защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры", - предложил он.

По его словам, коронавирус распространяется на всех материках кроме Антарктиды.