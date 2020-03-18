Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом

18 марта председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова подписала распоряжение о мерах в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19, осуществление которых считается необходимым.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

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