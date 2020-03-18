https://news.day.az/politics/1213892.html Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом
Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом
18 марта председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова подписала распоряжение о мерах в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19, осуществление которых считается необходимым.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
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