Последовательные меры, предпринимаемые азербайджанским правительством, в том числе Оперативным штабом Кабмина, эффективны.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамин Мамедов, передает Day.Az.

Мамедов отметил, что в этих условиях риски должны быть по возможности правильно спрогнозированы и оценены: "Считаю, что было бы неправильно возлагать всю ответственность только на государство, и общество должно разделить эту ответственность. От поведения людей в рамках решений, принятых и принимаемых государственными структурами, зависит многое. Госструктуры максимально стараются справляться с возложенными обязанностями, осуществляют соответствующие меры".

Он призвал население Азербайджана к солидарности, единству и выполнению гражданского долга.

Депутат призвал всех граждан максимально ответственно отнестись к решениям и рекомендациям Оперативного штаба: "Опыт других стран показывает, что оптимальным механизмом для выхода из ситуации с максимально малым ущербом является общественная солидарность".