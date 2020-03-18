https://news.day.az/politics/1213942.html Минобороны Азербайджана приостановило прием граждан
Минобороны Азербайджана приостановило прием граждан
В связи с мероприятиями, проводимыми Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, созданным с целью предотвращения опасности распространения инфекции коронавируса (COVID-19), министерство обороны начало осуществлять прием и регистрацию граждан только посредством переписки по электронной почте и телефонной связи.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в целях обеспечения непрерывного приема и оперативности рассмотрения обращений граждан, просьба обращаться по электронной почте pressmd@mod.gov.az, dti@mod.gov.az или на горячую линию (012) 912 министерства обороны.
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