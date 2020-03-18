https://news.day.az/politics/1213971.html Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатят 3-5 месячных зарплат - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатят 3-5 месячных зарплат - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Медицинским работникам, занятым в борьбе с коронавирусом в Азербайджане, выплатят временную надбавку в размере от 3 до 5 их заработных плат.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре