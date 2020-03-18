Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатят 3-5 месячных зарплат

Медицинским работникам, занятым в борьбе с коронавирусом в Азербайджане, выплатят временную надбавку в размере от 3 до 5 их заработных плат.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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