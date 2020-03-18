ОБСЕ приостанавливает мониторинги в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт ОБСЕ, об этом говорится в заявлении Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.

"Нынешняя ситуация, сложившаяся из-за распространения коронавируса, привела к закрытию международных границ во всем регионе, ограничениям на поездки для международного и местного персонала. Также существуют ограничения на личные контакты, чтобы снизить риск инфекции. С учетом вышеизложенного и после консультаций со сторонами, принято решение приостановить мониторинги до тех пор, пока эти ограничения не будут сняты. Тем временем я продолжаю поддерживать контакты с соответствующими военными властями", - говорится в заявлении.