Севиль Микаилова: Азербайджанское государство демонстрирует новый пример социальной заботы о своих гражданах

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида (COVİD -19) является высокой оценкой самоотверженному труду медицинских работников, заботящихся о здоровье людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

По ее словам, данное распоряжение главы государства следует рассматривать в том числе и как моральную поддержку медицинскому персоналу, который вносит особый вклад в борьбу с коронавирусом днем и ночью.

"Мы можем смело сказать, что врачи в белых халатах - большая надежда для людей в борьбе с вирусом, который потряс весь мир. В этом жизненно важном вопросе внимание, уделяемое медицинскому персоналу, является очень важным шагом в борьбе с такой бедой, как коронавирус, который распространился по всему миру. Азербайджанское государство, которое всегда придает большое значение своим гражданам и их безопасности, демонстрирует новый пример социальной заботы. Руководство страны уже мобилизовало все ресурсы для борьбы с пандемией. Именно в результате осуществленных неотложных и серьезных мер наша страна предотвратила распространение вируса в более широком диапазоне", - сказала Микаилова.

Депутат отметила, что пандемия, которая подняла на ноги все человечество, поставила перед обществом новые вызовы.

"Несмотря на широкомасштабные меры, предпринятые для защиты от вируса и предотвращения его распространения, возникшая ситуация также оказывает психологическое воздействие на людей. С сожалением хотела бы сказать, что пандемия остается источником угрозы и борьба с новым вирусом по-прежнему актуальна. Только благодаря заботе нашего государства и усилиям наших самоотверженных врачей мы можем преодолеть эту беду", - сказала она.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVID-19.

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVID-19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется временная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением надбавка, сроки ее выплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVID-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.