Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева вновь доказали, что способны защитить свой народ даже в самых сложных ситуациях

Явление коронавируса протестировало устойчивость как глобальной системы мироустройства в целом, так и каждой страны на локальном уровне, включая способность властей задействовать весь комплекс необходимых мер и подходов - государственных, организационных, ведомственных, охранных, ментальных и моральных.

Расширяющийся масштаб инфицирования, растерянность, паника, неготовность к отражению угрозы коронавируса, слабость управленческих элит, недостаток защитных механизмов, удаленность власти от общества в период кризиса - вот те основные критерии, которыми можно характеризовать сложившуюся сегодня ситуацию во многих странах мира, в том числе развитых и внешне преуспевающих.

Паника побеждает прежде всего те страны, население которых не ощущает соответствующей заботы и защиты со стороны государства и первых лиц, ответственных за принятие решений.

В Азербайджане, в отличие от многих других стран мира, где нарастает число смертей и панических настроений, наблюдается постепенное возвращение общества к нормальной жизни, невзирая на введенные временные ограничения в целях безопасности населения.

В условиях кризиса, тем более такой беспрецедентной формы проявления и масштаба вирусного поражения, оценка действий власти приобретает особое значение.

В Азербайджане власти продемонстрировали высокий уровень мобилизации и организационных усилий, безупречную межведомственную кооперацию и непрерывный диалог с обществом.

В стране, под руководством непосредственно главы государства, в краткие сроки, на всех уровнях и по всем направлениям была выстроена эффективная система защиты населения и оказания необходимой помощи всем, кто так или иначе пострадал в этой ситуации. В том числе включая соотечественников, пребывающих за рубежом, организацию чартерных рейсов по эвакуации и возвращению в страну граждан Азербайджана из других стран, в том числе студентов.

Все это получает понимание и благодарность со стороны азербайджанского общества, а также привлекает внимание международных организаций к опыту Азербайджана в противодействии пандемии.

Но не меньшее значение для население имеет не только практическая, но и моральная поддержка, особенно со стороны Президента и Первой леди страны, которым люди верят, с кем связывают свои надежды и от кого получают поддержку и гарантии на защищенное будущее и здоровье своих детей.

Президент Ильхам Алиев всегда находится в контакте и прямом, открытом диалоге с обществом. Глава государства, лично контролирующий все меры и действия госструктур по предотвращению угрозы распространения вируса, заверил население, что "Азербайджан принял превентивные меры. Именно поэтому распространение коронавируса в нашей стране в настоящее время не получило широкого размаха", но в то же время Президент призвал граждан к личной ответственности.

Очень своевременно, в столь важный для страны и мира момент прозвучало и обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой: "Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем и этот серьезный вызов благодаря лучшим качествам нашего великого народа. Таким, как сила духа и отвага, милосердие и сострадание, вера и любовь". Возможно, именно эти смыслы, которые так тонко и проникновенно несет в мир Мехрибан ханум, звучат как напоминание людям, что такие качества, как милосердие и сострадание не могут быть утрачены, и именно сила духа спасает жизни и укрепляет веру.

Коронавирус, как отмечают некоторые аналитики, выполнил роль своего рода "триггера", спровоцировав проявление слабых и сильных сторон мировой системы, государств, народов и их лидеров. Лидеры нашей страны в лице Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой вновь доказали, что способны защитить свой народ даже в самых сложных ситуациях, настоящих и возможно будущих.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az