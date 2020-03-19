Арзу Нагиев: Распоряжение Президента Ильхама Алиева дает стимул врачам для дальнейшего совершенствования своей работы

Основную борьбу с коронавирусом ведут медицинские работники, которые регулярно находятся в эпицентре опасной эпидемии, именно поэтому Президент Ильхам Алиев высоко оценил труд этих врачей.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев, передает Day.Az.

По его словам, эти врачи не только проявляют высокий профессионализм, но и рискуют своей жизнью во благо населения. Ведь они первыми встречают инфицированных или подозреваемых в заражении и большую часть времени проводят в тесном контакте с ними в период карантина и лечения.

"Известно, что врачи-инфекционисты - одно из самых рискованных направлений. Они регулярно находятся в зоне риска заражения. Кроме этого, на долю врачей в составе Оперативного штаба Кабмина выпадает колоссальная ответственность, в частности, в плане выбора правильного решения, от которого зависят жизни людей. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев высоко оценил труд этих врачей", - сказал он.

Депутат сказал, что самоотверженность врачей и их преданность своему делу являются основными критериями данной оценки.

"Конечно, усиленные старания людей в своем деле заслуживают уважения и высокой оценки как с моральной, так и с материальной точки зрения. В связи с этим определение заработной платы каждого работника здравоохранения, подключившегося к борьбе с коронавирусом, на уровне 3-5 средних месячных зарплат является очень важным и своевременным решением.Распоряжение главы государства дает стимул врачам для дальнейшего совершенствования своей работы. Думаю, что их труд будет оценен и в будущем. Сегодня, когда в рамках социальной изоляции в связи с угрозой коронавируса население не покидает свои дома и квартиры, врачи регулярно находятся рядом со своими пациентами. Высоко оценив работу врачей по защите здоровья населения в этот период, Президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал единство с народом", - сказал он.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса.

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется временная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением надбавка, сроки ее выплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVİD-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.