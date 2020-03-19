Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям подарки по случаю праздника Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Проект, ежегодно реализуемый по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, охватил все семьи по республике, получающие адресную социальную помощь.

В преддверии праздника Новруз представители Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения "Региональное развитие" передали семьям, получающим адресную социальную помощь во всех районах и городах республики, праздничные продуктовые наборы. Малообеспеченным семьям были переданы поздравления Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю праздника Новруз.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, сделав приоритетом своей деятельности социальное направление, поддерживает программы государства, направленные на социально-экономическое развитие, осуществляя различные проекты. Наряду с детьми, лишенными родительской опеки, и лицами, нуждающимися в особой заботе, Фонд уделяет постоянное внимание и малообеспеченным семьям, не забывает их в знаменательные дни, передавая им различные праздничные подарки.