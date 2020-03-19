https://news.day.az/politics/1214168.html Азербайджан присоединяется к очередному международному соглашению
Азербайджан присоединяется к очередному международному соглашению
Азербайджан присоединяется к очередному международному соглашению.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим законопроект "О присоединении к Межправительственному соглашению о сухих портах" представлен Милли Меджлису (парламент).
Законопроект обсужден на заседаниях парламентских комитетов и рекомендован к принятию на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре