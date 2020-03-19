https://news.day.az/politics/1214210.html Хикмет Бабаоглу: Распоряжение Президента Ильхама Алиева следует воспринимать как высокую оценку труда медработников
Хикмет Бабаоглу: Распоряжение Президента Ильхама Алиева следует воспринимать как высокую оценку труда медработников
Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD-19, прежде всего, следует оценивать как высокую оценку труда медработников.
Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.
По его словам, врачи и другой медперсонал стоят на передовой борьбы с таким опасным вирусом как COVİD-19.
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