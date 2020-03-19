Садагат Велиева: Азербайджанское государство высоко оценило самоотверженный труд врачей

Подписание Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19, определение срочной надбавки в 3-5-кратном размере месячной заработной платы в очередной раз показывает, что государство по достоинству оценивает самоотверженность врачей.

Об этом сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева, передает Day.Az.

По ее словам, азербайджанское государстве осуществляет серьезные меры с учетом инструкций ВОЗ по борьбе с коронавирусом, предпринимаются все шаги для защиты граждан, обеспечения их безопасности.

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