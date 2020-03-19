В Азербайджане подготовят ряд законопроектов в сфере культуры

В Азербайджане планируется подготовить ряд новых законопроектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был обсужден на заседании комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, предусматривается подготовка законопроектов "О кинематографии", "Об охране и развитии азербайджанского искусства мугама", "О письменных памятниках", "О кабельном вещании".