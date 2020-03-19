Президент Ильхам Алиев: Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны

Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю азербайджанскому народу здоровья, счастья. Новруз байрамы - наш национальный праздник, национальное достояние. Азербайджанский народ веками отмечает этот прекрасный праздник", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешнем году проведение массовых мероприятий не представляется возможным из-за коронавируса.

"Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает эту ситуацию. Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны. Поэтому прошу, чтобы каждый гражданин осознал свою ответственность, и представителям старшего поколения должно уделяться особое внимание. К пожилым людям в азербайджанском обществе всегда проявляется большое уважение. Я достаточно подробно высказывал свои мысли на эту тему, еще раз хочу сказать, что это - один из основных устоев нашего общества", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наши традиции, национальные ценности, уважение и внимание к представителям старшего поколения - наша национальная особенность, и мы должны беречь эти ценности и дальше.

"Но в нынешних условиях представителям старшего поколения надо уделять особое внимание. Уважение к ним должно проявляться не на словах, а на деле, потому что именно у представителей старшего поколения наблюдаются самые тяжелые последствия этого заболевания. Уверен, что мы вместе будем вести борьбу с этим охватившим мир заболеванием, превратившимся в пандемию, и эта борьба даст результаты", - сказал глава государства.

Как вам известно, коронавирус является проблемой номер один в мировой повестке дня, отметил он.

"Всемирная организация здравоохранения уже объявила пандемию, заявив, что ее центром является европейское пространство. Широкое распространение этого заболевания показывает, что даже развитые страны не могут предотвратить его. Против этой болезни нет никаких лекарств, вакцин и неизвестно, когда будут. Поэтому для того, чтобы ограничить это заболевание и не допустить его распространение мы заранее, с самых первых дней стали предпринимать практические шаги. По моему указанию с 24 января при Кабинете Министров был создан Оперативный штаб. Он работает круглосуточно, руководит деятельностью всех государственных структур, контролирует и координирует всю работу, связанную с заболеванием. Приняты серьезные меры. С 24 января мы начали работать со Всемирной организацией здравоохранения в рамках нового формата сотрудничества. Пригласили их в нашу страну. Соблюдая их рекомендации, приняли самые серьезные меры в нашей стране. Неслучайно представители Всемирной организации здравоохранения, посетив в марте в Азербайджан для ознакомления с ситуацией, отметили, что руководство Азербайджана принимает очень важные и действенные меры для предотвращения распространения коронавируса. Это действительно так", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что закрылись все детские сады, школы, вузы. "Было запрещено проведение массовых мероприятий. С 14 марта были введены специальные правила поведения, общественности предоставляется достаточно информации по данному вопросу. По моему указанию граждане регулярно полностью информируются о заболевании, его распространении и последствиях. Принимаются карантинные меры, приобретены новые лаборатории. За короткое время приобретены четыре самые современные лаборатории, и в настоящее время их количество достигло 10. При необходимости будут приобретены дополнительные лаборатории. Десять больниц работают в особом режиме. Они расположены в различных регионах нашей страны, в том числе в Баку. В этих больницах проводится лечение больных, а также принимаются карантинные меры", - добавил глава государства.

По его словам, сообщение со многими странами уже ограничено, можно сказать, полностью прекращено. "Отменены многие авиарейсы, предприняты практические шаги, связанные с закрытием границ, приостановлена выдача электронных виз, запрещен въезд в Азербайджан лиц из стран с широким распространением заболевания. Уверен, что все эти меры окажут позитивное влияние. Наша основная цель - не допустить распространения этого заболевания в Азербайджане. Для достижения этого мер, принимаемых только государством, недостаточно. Государство делает все, что необходимо, выделяет средства. В начале марта на борьбу с этим заболеванием было выделено 10 миллионов манатов. Сегодня заявляю, что из резервного фонда Президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с этой болезнью была более действенной, а также еще больше повысилось материальное обеспечение врачей, обслуживающих больных с коронавирусом. Мы учитываем и это. Хочу еще раз поблагодарить азербайджанских врачей. Они ведут самоотверженную борьбу с этим заболеванием, рискуя своим здоровьем. Однако, конечно, к этому их побуждают высокая ответственность, данная ими клятва. Больные тоже должны относиться к врачам с большим вниманием. Это - невиданное до сих пор в мире заболевание, и темпы его распространения нам также неизвестны. В нескольких развитых странах эта болезнь широко распространилась за один-два дня. Это свидетельствует о том, что у заболевания словно есть аккумуляционный период, после чего оно широко распространяется. Чтобы не допустить распространения данного заболевания, наряду со всеми государственными мерами, в первую очередь и граждане должны быть ответственными. Если кто-то чувствует в себе симптомы заболевания, то немедленно должен обратиться к врачам, самоизолироваться, не посещать места скопления людей, не участвовать без надобности в массовых мероприятиях. Эти мероприятия уже отменены, но не исключено, что какие-то безответственные люди поведут себя не по правилам. Заранее хочу предупредить всех: будут приняты строгие меры, так как это - национальный вопрос, здоровье нашего народа, безопасность нашего государства. Каждый должен знать, что в случае несоблюдения объявленных 14 марта правил будет привлечен к самой строгой ответственности", - заявил Президент Ильхам Алиев.

К сожалению, поступают факты, связанные с безответственностью, добавил глава государства. "В то же время мы видим и открытую провокацию. Откуда исходит эта провокация - от той самой пятой колонны, находящихся среди нас врагов, элементов, именующих себя оппозицией, предателей, получающих деньги из-за рубежа. Их главная цель - уничтожить Азербайджан. Чем хуже Азербайджану, тем лучше им. Посмотрите на их выступления в социальных сетях, они полны ненависти, провокаций. Они словно хотят, чтобы произошли беспорядки. Хотят, чтобы была неразбериха. Хотят, чтобы была паника. И после этого они говорят, что живут заботами азербайджанского народа. Они - враги, и мы должны открыто сказать это. Еще неизвестно, к чему приведет это заболевание. Поэтому в период этой болезни будут действовать совершенно новые правила отношений. Пусть каждый знает это, и не исключено, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение. В таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью. Азербайджанский народ давно выбросил их на свалку истории. Там они загнивают уже почти 30 лет. Но мы не можем позволить, чтобы антиазербайджанские силы, пятая колонна, национальные предатели, воспользовавшись этой ситуацией, совершили какую-либо провокацию. Пусть все знают это. Наша политика однозначна, у нас решительная воля. Мы, как всегда, решаем и будем решать проблемы азербайджанского народа. Действия, предпринимаемые Азербайджанским государством в нынешней ситуации, в период коронавируса, еще раз показывают, что здоровье, безопасность, благосостояние азербайджанского народа для нас превыше всего, и для достижения этого мы пойдем на любой шаг. Пусть никто не сомневается в этом.

Дорогие соотечественники, братья и сестры, мир вступает в новый период. Его особенности заключаются в том, что никому неизвестно, когда наступит конец этому заболеванию и к каким последствиям оно приведет. Поэтому еще раз призываю весь азербайджанский народ к солидарности, ответственности. Уверен, что мы вместе с честью преодолеем все испытания", - отметил Президент Ильхам Алиев.