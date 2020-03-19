Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны

Азербайджан очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"С начала года процессы в нашей стране идут в позитивном направлении, в Азербайджане обеспечиваются стабильность, безопасность. Гарант стабильности - азербайджанский народ, единство народа и власти. Это единство еще раз проявилось на парламентских выборах. Проведенные 9 февраля парламентские выборы являются важным событием в жизни нашей страны. Парламентские выборы еще раз продемонстрировали, что проводимая в нашей стране политика высоко оценивается народом. Парламентские выборы отразили волю азербайджанского народа, и азербайджанское общество осталось довольно их результатами. На первом заседании парламента я сказал о задачах, стоящих перед новым парламентом. Хочу добавить, что состав парламента был сформирован заново, и впервые в руководство парламента вошли и представители оппозиции. Представители оппозиции также вошли в руководство парламентских комитетов. Это событие произошло в истории нашей страны впервые, что еще раз демонстрирует наше намерение совершенствовать многопартийную систему. Не секрет, что большинство голосов в парламенте принадлежит Партии "Ени Азербайджан". Конечно, без согласия Партии "Ени Азербайджан" эти реформы не могли бы быть проведены. Это показывает, что шаги, предпринимаемые в данном направлении, окажут позитивное влияние на дальнейшее успешное развитие нашей страны, что в нашей стране формируется новая конфигурация политической системы", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время Администрация Президента предложила диалог всем политическим партиям.

"Это тоже очень серьезный шаг. Не секрет, что сегодня власть Азербайджана сильна, как никогда в истории. Мы считаем, что сильный должен предпринять первый шаг, выдвинуть первое предложение и указать путь тем, кто, если так можно сказать, сбился с пути. То есть, мы сделали это, и я рад, что абсолютное большинство политического спектра позитивно отреагировало на данную инициативу, политический диалог фактически уже начался. Уверен, что его результаты также будут позитивными для нашего народа и дальнейшего развития страны. Что же касается группировок, отказавшихся от диалога, то им виднее. Во всяком случае, я сказал, хочу сказать еще раз: проигравшей стороной будем не мы, и в новой политической конфигурации не будет места предателям, представителям продажной пятой колонны", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан очищается, в том числе очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны.

"В то же время азербайджанский народ прекрасно видит, что ведется очень серьезная борьба с негативными явлениями, борьба с коррупцией, взяточничеством будет вестись и впредь. Это еще раз показывают последние события, шаги, предпринятые в данном направлении", - добавил Президент Ильхам Алиев.