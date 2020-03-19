Президент Ильхам Алиев: Из резервного фонда Президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с коронавирусом была более действенной

Сегодня заявляю, что из резервного фонда Президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с этой болезнью была более действенной, а также еще больше повысилось материальное обеспечение врачей, обслуживающих больных с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Коронавирус, конечно, осложняет ситуацию. Несмотря на все это, считаю, что Азербайджан с честью и малыми потерями преодолеет и это испытание. Для достижения этого все мы должны проявить солидарность, ответственность, единство. Для того, чтобы защитить наш народ и государство в этот трудный для мира период, нам необходимо еще раз продемонстрировать лучшие качества нашего народа, показать их всему миру. Как вам известно, коронавирус является проблемой номер один в мировой повестке дня. Всемирная организация здравоохранения уже объявила пандемию, заявив, что ее центром является европейское пространство", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что широкое распространение этого заболевания показывает, что даже развитые страны не могут предотвратить его.

"Против этой болезни нет никаких лекарств, вакцин и неизвестно, когда будут. Поэтому для того, чтобы ограничить это заболевание и не допустить его распространение мы заранее, с самых первых дней стали предпринимать практические шаги. По моему указанию с 24 января при Кабинете Министров был создан Оперативный штаб. Он работает круглосуточно, руководит деятельностью всех государственных структур, контролирует и координирует всю работу, связанную с заболеванием. Приняты серьезные меры. С 24 января мы начали работать со Всемирной организацией здравоохранения в рамках нового формата сотрудничества. Пригласили их в нашу страну", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что соблюдая их рекомендации, приняли самые серьезные меры в нашей стране.

"Неслучайно представители Всемирной организации здравоохранения, посетив в марте в Азербайджан для ознакомления с ситуацией, отметили, что руководство Азербайджана принимает очень важные и действенные меры для предотвращения распространения коронавируса. Это действительно так. Как вам известно, закрылись все детские сады, школы, вузы. Было запрещено проведение массовых мероприятий. С 14 марта были введены специальные правила поведения, общественности предоставляется достаточно информации по данному вопросу. По моему указанию граждане регулярно полностью информируются о заболевании, его распространении и последствиях. Принимаются карантинные меры, приобретены новые лаборатории. За короткое время приобретены четыре самые современные лаборатории, и в настоящее время их количество достигло 10. При необходимости будут приобретены дополнительные лаборатории. Десять больниц работают в особом режиме. Они расположены в различных регионах нашей страны, в том числе в Баку. В этих больницах проводится лечение больных, а также принимаются карантинные меры", - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что сообщение со многими странами уже ограничено, можно сказать, полностью прекращено.

"Отменены многие авиарейсы, предприняты практические шаги, связанные с закрытием границ, приостановлена выдача электронных виз, запрещен въезд в Азербайджан лиц из стран с широким распространением заболевания. Уверен, что все эти меры окажут позитивное влияние. Наша основная цель - не допустить распространения этого заболевания в Азербайджане. Для достижения этого мер, принимаемых только государством, недостаточно. Государство делает все, что необходимо, выделяет средства. В начале марта на борьбу с этим заболеванием было выделено 10 миллионов манатов. Сегодня заявляю, что из резервного фонда Президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с этой болезнью была более действенной, а также еще больше повысилось материальное обеспечение врачей, обслуживающих больных с коронавирусом. Мы учитываем и это", - сказал Президент Ильхам Алиев.