В Азербайджане высоко оценивают труд представителей сферы здравоохранения

Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым распоряжение говорит о том, что государство высоко оценивает труд представителей сферы здравоохранения.

Об этом сказала Trend депутат Малахат Ибрагимгызы, передает Day.Az.

По ее словам, распоряжение главы государства о надбавке к зарплате является очень важным решением для медицинских работников.

Она отметила, что оно может также распространяться и на врачей, работающих в частных медицинских учреждениях: "Есть важные детали, которые должны быть учтены для принятия решения об увеличении зарплаты медработников, борющихся с инфекцией коронавируса. Это может коснуться и врачей, работающих в частных медицинских учреждениях. Волонтерам также могут в рамках закона предоставить определенные социальные льготы. Главное, что Президент Ильхам Алиев этим распоряжением подчеркнул важность работы сотрудников здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом. В ближайшее время оно найдет свое отражение".

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19.

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется срочная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров было поручено решить все вопросы, вытекающие из распоряжения.