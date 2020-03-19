В Азербайджане создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

В Азербайджане создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ был подписан 19 марта Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

Другим распоряжением главы государства созданному Фонду было выделено 20 миллионов манатов из Резервного фонда Президента Азербайджана.

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