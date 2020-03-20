МИД Азербайджана исключил гражданина Ирана из "черного списка"
Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об исключении имени гражданина Ирана, журналиста Миргасыма Момени из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана".
Как сообщили в пятницу Trend в МИД, гражданин Ирана, журналист Миргасым Момени обратился с письмом в министерство иностранных дел, в котором попросил исключить его из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана".
В своем письме Миргасым Момени отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы страны, указал, что не был проинформирован о последствиях визита и что в будущем воздержится от незаконных визитов на оккупированные азербайджанские территории.
Обращение гражданина Ирана было рассмотрено в установленном порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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