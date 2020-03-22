Эльхан Алескеров: Новруз - свидетельство того, что армяне не являются древним народом

Новруз, или Навруз - это Новый год по астрономическому солнечному календарю, который древние земледельческие народы отмечали во время весеннего равноденствия.

Он не является национальным, приватным обычаем, присущим конкретному этносу, это празднование естественного природного явления - наступления Нового года по солнечному календарю. Фактом является то, что кичащиеся своей древностью армяне, в отличие от всех проживающих в обширном регионе наций и народов, не празднуют Новруз.

Для ответа на вопрос, почему армяне не празднуют Новруз, можно выдвинуть несколько гипотез.

Главная версия в том, что потомки племени хаев, заселенных на территориях нынешней Республики Армения, не имеют соответствующей исторической памяти о существовании Солнечного летоисчисления Нового года (Новруз). Факт ставит под вопрос идентичность современных хаев с историческими армянами.

Это свидетельство инородного происхождения и более позднего появления хайского племени на Южном Кавказе. Так, или иначе, но вопрос, почему армяне, объявляющие себя "автохтонами и самыми древними в регионе", в отличие от всех своих соседей, не празднуют Новруз, по-прежнему остается открытым.

Истоки Новруза лежат в доисламской эре, и, в том числе, в зороастризме, и связаны с древними верованиями народов, населявших Азию и часть Европы.

За исключением армян, этот праздник отмечают 21 марта каждого года миллионы людей различных национальностей и верований в Азербайджане, Иране, Турции, Грузии, Индии, Пакистане, Афганистане, Узбекистане, Македонии, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Ираке, Сирии, жители западных провинций Китая, а также татары, башкиры, народы Северного Кавказа и многих других областей России.

Новруз - самый древний праздник на Земле, символизирующий начало новой жизни. Официальный статус он приобрел в персидской империи Ахеменидов (VI-IV века до нашей эры). Происхождение праздника связывают с культом Солнца и именем древнеперсидского пророка Заратуштры. Священная книга зороастрийцев "Авеста" - старейший источник, где упомянуто празднование Новруза. Согласно учению Авесты, люди должны каждую весну отмечать появление жизни на Земле, которая зарождалась "в шести видах" (небо, вода, земля, растения, животные и человек). По преданию, в этот день произошло много легендарных событий, в том числе Заратуштра был избран богом, чтобы принести людям счастье, а мифический царь Тахмурас отправил в темницу злых дивов и безжалостных людей. С древнейших времен, укоренившись среди многочисленных народов, исповедующих сегодня иудаизм, христианство и ислам, и сегодня сохранились традиции празднования Новруз байрамы. Различные народы продолжают торжественно отмечать этот праздник, несмотря на распространение на огромном географическом ареале христианства и ислама вплоть до настоящего времени. Обычаи Новруза свидетельствуют о древней истории азербайджанского и других народов отмечающих этот праздник, за исключением армян.

Руководитель Экспертного совета "Baku Network",

доктор философии Эльхан Алескеров

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