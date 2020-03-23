Кабинет министров прокомментировал вопрос ближайшего призыва на военную службу

Вопрос, связанный с мобилизацией и призывом на военную службу, находится в центре внимания правительства.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине, посвященного введению в стране особого карантинного режима.

По его словам, вероятно, что в ближайшее время будет принято решение в связи с призывом на воинскую службу.

"Для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане будут предприняты все возможные меры", - добавил представитель Кабмина.