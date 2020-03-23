https://news.day.az/politics/1215422.html Кабинет министров прокомментировал вопрос ближайшего призыва на военную службу
Кабинет министров прокомментировал вопрос ближайшего призыва на военную службу
Вопрос, связанный с мобилизацией и призывом на военную службу, находится в центре внимания правительства.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине, посвященного введению в стране особого карантинного режима.
По его словам, вероятно, что в ближайшее время будет принято решение в связи с призывом на воинскую службу.
"Для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане будут предприняты все возможные меры", - добавил представитель Кабмина.
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