Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития

Азербайджанское правительство, которое защищает интересы народа и всегда превыше всего ставит безопасность своих граждан, еще раз показало пример всему миру.

Об этом сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова, передает Day.Az.

Она отметила, что в борьбе с пандемией коронавируса, "заложниками" которой стали все мировые страны, Азербайджан принял правильные и своевременные решения и взял ситуацию под контроль: "Не ошибемся, если скажем, что пандемия COVİD-19 стала своего рода тестом на готовность стран к экстраординарным ситуациям. Как это ни удивительно, но страны, обладающие развитой экономикой и современной системой здравоохранения, оказались бессильны в борьбе с этой глобальной проблемой. И прогнозы о том, что в европейских странах будет больше жертв и США станут эпицентром коронавируса, становятся все более реальными. С сожалением приходится отметить, что тревогу вызывает и ситуация в соседних странах".

Севиль Микаилова подчеркнула, что последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития, благодаря которому страна способна выстоять перед любой угрозой: "Источником всех достигнутых успехов является единство народа и власти. Адекватная реакция общественности на принятые властями решения - очень важный фактор для сохранения стабильности в стране. Ответственность граждан, чувство национального единства позволят победить эту болезнь".

По словам депутата, благодаря решениям главы государства мобилизованы все соответствующие структуры для выхода из данной ситуации с минимальными потерями: "Инициатива Президента Ильхама Алиева по созданию Фонда поддержки борьбы с коронавирусом объединила всех граждан, государственные и бизнес-структуры вокруг общей цели. За короткое время Фондом было собрано 60 миллионов манатов, что говорит о высоком чувстве ответственности азербайджанского народа".

Микаилова добавила, что Азербайджан всегда отличался высокими ценностями и традициями, которые являются для многих примером: "В частности, забота и внимание о здоровье пожилых граждан вызывает чувство довольства у каждого из нас. Уважением к старшему поколению испокон веков славится наш народ, и эта традиция нашла отражение в особых государственных решениях для защиты здоровья и безопасности пожилых людей. Воля, демонстрируемая государством для преодоления болезни, очевидна, и в этот ответственный момент каждый чувствует поддержку со стороны властей".