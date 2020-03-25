https://news.day.az/politics/1216060.html Изменено время начала пленарных заседаний Милли Меджлиса
Изменено время начала пленарных заседаний Милли Меджлиса
Изменен порядок проведения пленарных заседаний Милли Меджлиса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее распоряжение подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Раньше пленарные заседания Милли Меджлиса проводились с 12.00 до 18.00, с 14.00 до 16.00 был перерыв.
В дальнейшем пленарные заседания Милли Меджлиса будут проводиться с 11.00 до 17.00, перерыв будет с 13.00 до 15.00.
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