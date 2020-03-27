Статистика по коронавирусу показывает, что азербайджанские медики

Все меры, принимаемые президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-Президентом Мехрибан Алиевой играют важную роль в предотвращении пандемии коронавируса в нашей стране.

Об этом в интервью Day.Az сказала председатель Общественного объединения "Женщины XXI века" Махира Амиргусейнова.

"Хочу отметить, что об успехе проводимой работы в Азербайджане по препятствию распространения коронавируса отмечают не только у нас в стране. Зарубежные эксперты, в частности, представители ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ред) высоко оценили борьбу Азербайджана со смертельным вирусом. В настоящее время работа ведется по предотвращению роста количества зараженных людей. Для многих стран мира, именно всесторонняя работа Азербайджана по борьбе с коронавирусом является показательным примером", - заявила Амиргусейнова.

Как подчеркнула председатель, создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом свидетельствует о солидарности в борьбе с этой болезнью народа Азербайджана и государства.

"Начиная от простых людей до главы государства, каждый вносит свой вклад в Фонд по мере возможности. Этот факт показывает, что если в стране произойдет какое-либо неблагоприятное событие, граждане будут сообща бороться с ним. Благодаря средствам Фонда, мы станем свидетелями высокого уровня медицинских услуг по борьбе с коронавирусом, приобретению оборудования и повышению социальной защищенности населения", - полагает наша собеседница.

Амиргусейнова добавила, что Общественное объединение "Женщины XXI века" тоже не осталось в стороне и внесло средства в Фонд. "Я призываю всех граждан присоединиться к этой инициативе", - сказала она.

Говоря о национальных ценностях народа Азербайджана, председатель напомнила, что на протяжении всей истории было множество фактов солидарности нашего народа.

"У азербайджанцев есть такие национальные традиции как единство, гостеприимство, поддержка друг друга, и эти качества особенно проявляются в трудные времена. Сегодня азербайджанцы, живущие за границей, также как и граждане проживающие в стране, объединяются вокруг государства чтобы бороться с вирусом. Это показывает величие нашего народа", - полагает Амиргусейнова.

Председатель отдельно коснулась усилиям врачей, которые делают все возможное для препятствия развития коронавируса в Азербайджане.

"Хочу подчеркнуть - слава всем нашим врачам, которые борются с этой болезнью не задумываясь о своем здоровье. Мы гордимся тем, что врачи в нашей стране приложили все усилия для своевременного уничтожения этого вируса. Считаю, что азербайджанские врачи - лучшие в мире", - заключила Махира Амиргусейнова.

Абдул Керимханов