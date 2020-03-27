Хикмет Гаджиев: В ближайшее время в Азербайджан вернутся еще около 400 наших сограждан

В последние дни было организовано возвращение в страну около 400 граждан Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на заседании Оперативного штаба при Кабинете министров

По его словам, на основе установленного графика, в ближайшие недели планируется возвращение в Азербайджан еще 200-400 наших сограждан.

Отметим, что 26 марта в Кабинете министров состоялось заседание оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании были обсуждены вопросы применения особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима, поднятые на основе обращений граждан.

Кроме того, были обсуждены такие вопросы, как эвакуация граждан из-за рубежа, ситуация в местах карантина, лечение больных. По ним были приняты соответствующие решения.

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