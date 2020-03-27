ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.