В повестку дня заседания Милли Меджлиса включены 16 вопросов

Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 30 марта.

Как сообщил АПА глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, в повестку заседания включены 16 вопросов, передает Day.Az.

Это изменения в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" и другие законы.