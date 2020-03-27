https://news.day.az/politics/1216502.html В повестку дня заседания Милли Меджлиса включены 16 вопросов
В повестку дня заседания Милли Меджлиса включены 16 вопросов
Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 30 марта.
Как сообщил АПА глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, в повестку заседания включены 16 вопросов, передает Day.Az.
Это изменения в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" и другие законы.
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