В Азербайджане могут продлить срок призыва на военную службу

В Азербайджане может быть продлен срок призыва на военную службу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в проекте закона "О продлении срока призыва граждан Азербайджанской Республики на действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2020 года".

Согласно проекту, предлагается продлить срок призыва до 1 мая.

Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 30 марта.