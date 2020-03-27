https://news.day.az/politics/1216518.html В Азербайджане могут продлить срок призыва на военную службу
В Азербайджане могут продлить срок призыва на военную службу
В Азербайджане может быть продлен срок призыва на военную службу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в проекте закона "О продлении срока призыва граждан Азербайджанской Республики на действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2020 года".
Согласно проекту, предлагается продлить срок призыва до 1 мая.
Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 30 марта.
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