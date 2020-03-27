https://news.day.az/politics/1216559.html В Азербайджане могут учредить новую медаль
В Азербайджане могут учредить новую медаль
Парламент Азербайджана обсудит вопрос учреждения новой медали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обсуждение пройдет на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 30 марта.
В связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "75-летие Победы в Великой Отечественной войне" в ходе заседания будет обсуждена поправка в закон "Об утверждении орденов и медалей Азербайджана".
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