https://news.day.az/politics/1216609.html Обнародована общая сумма перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Обнародована общая сумма перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Обнародован размер перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшний день в Фонд перечислены средства в размере 90 155 635 манатов.
Согласно информации, среди лиц, сделавших пожертвования в Фонд, 1068 - юридические, 2191 - физические лица.
Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был учрежден указом Президента Ильхама Алиева 19 марта. Целью этого является обеспечение финансовой поддержки мер по борьбе с пресечением распространения коронавирусной инфекции.
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