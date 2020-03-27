В Азербайджане может быть установлено новое правило в связи с Государственным флагом.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим предлагаются поправки в закон "О правилах использования Государственного флага Азербайджана".

Согласно поправке, случаи, в которых в обязательном порядке должен быть исполнен Государственный гимн Азербайджана при поднятии или установлении Государственного флага, будут определены законом "Об исполнении Государственного гимна Азербайджана".