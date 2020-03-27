Пресечена очередная провокация армянских ВС

На границе с Арменией пресечена очередная провокация вражеской стороны.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 27 марта с 12.00 азербайджанские пограничные боевые пункты в направлении Газахского района и транспортные средства, движущиеся в тылу, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений ВС Армении.

Вражеская провокация предотвращена, ответным огнем обстрел противника был подавлен.