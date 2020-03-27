https://news.day.az/politics/1216621.html Пресечена очередная провокация армянских ВС - Госпогранслужба Азербайджана
Пресечена очередная провокация армянских ВС - Госпогранслужба Азербайджана
На границе с Арменией пресечена очередная провокация вражеской стороны.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 27 марта с 12.00 азербайджанские пограничные боевые пункты в направлении Газахского района и транспортные средства, движущиеся в тылу, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений ВС Армении.
Вражеская провокация предотвращена, ответным огнем обстрел противника был подавлен.
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