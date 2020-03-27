Милли Меджлис обсудит присоединение Азербайджана к еще одному международному документу

В ходе пленарного заседания 30 марта Милли Меджлис (парламент) обсудит присоединение Азербайджана к еще одному международному документу.

Как сообщает в пятницу Day.Az, законопроект "О присоединении к межправительственному соглашению о сухих портах" внесен в повестку дня Милли Меджлиса. Ранее документ был обсужден на заседаниях парламентских комитетов и был рекомендован для обсуждения на пленарном заседании парламента.

Отметим, что соглашение было подписано на заседании Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в городе Бангкок 7 ноября 2013 года. Документом предусматривается развитие сухих портов в рамках национальных программ, законов и правил. В нем отражены такие вопросы как подписание, ратификация, утверждение, присоединение и вступление в силу документа.

В документе также отражены пункты, предусматривающие создание рабочих групп по сухим портам, поправки в рамках выполнения Соглашения, процедуры внесения изменений и поправок в основное содержание документа, выход из соглашения и другие вопросы.