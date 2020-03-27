https://news.day.az/politics/1216643.html В Азербайджане могут расширить полномочия прокуроров
В Азербайджане могут расширить полномочия прокуроров
Прокурорам в Азербайджане может быть предоставлено новое полномочие.
Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных правонарушениях, которое будет вынесено на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 30 марта.
Согласно изменению, в случае нарушения государственными и местными органами самоуправления требований статей 4.6 - 4.8 закона "О занятости населения", решение о начале исполнения по делам об административных правонарушениях будет принято прокурором.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре