В Азербайджане могут расширить полномочия прокуроров

Прокурорам в Азербайджане может быть предоставлено новое полномочие.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных правонарушениях, которое будет вынесено на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 30 марта.

Согласно изменению, в случае нарушения государственными и местными органами самоуправления требований статей 4.6 - 4.8 закона "О занятости населения", решение о начале исполнения по делам об административных правонарушениях будет принято прокурором.