У Азербайджана достаточно средств, чтобы выдержать глобальный кризис

Экономика Азербайджана не зависит от цен на нефть, и это позволит выйти из мирового кризиса без каких-либо серьезных последствий, так как имеются достаточно серьезные золотовалютные резервы и резервы Госнефтефонда страны.

Об этом сказал Trend руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин, передает Day.Az.

По его словам, нынешнее резкое падение цены на нефть обусловлено рядом серьезных факторов: "Сначала это было распространение вируса, которое сказалось на росте экономики в первую очередь в Китае, потому что Китай на сегодня является основным драйвером роста мировой экономики и главным покупателем нефти, в связи с чем любое, даже незначительное снижение потребления нефти в этой стране серьезным образом влияет на рынок. Соответственно, мы видели, что предложение оставалось то же, а спрос снижался, и это влияло на цены на нефть. Второй фактор, конечно же, - это распад сделки ОПЕК+, которая была призвана за счет ограничения производства нефти каким-то образом поддерживать цены. Это позволяло относительно долгое время стабилизировать цены на нефть и держать ее на уровне 60-80 долларов США за баррель. Распад сделки в конечном итоге привел к тому, что началась конкуренция за рынки, в первую очередь, со стороны Саудовской Аравии, что, конечно же, очень серьезно повлияло на нынешнюю цену. На сегодня это продолжает оставаться драйвером по падению цены на нефть, так как, судя по последним сообщениям, Саудовская Аравия планирует поддерживать высокий уровень производства и продажи нефти с демпингом, что, безусловно, будет сказываться на ценах на нефть".

По словам эксперта, есть определенные сигналы о том, чтобы снова вернуться за стол переговоров ОПЕК+, но тот переизбыток нефти, который существует на рынке, уже заложил фундаментальный, долгосрочный фактор накопления запаса всеми игроками в условиях низкой цены на нефть: "То есть все максимально комплектуют свои нефтяные резервы, особенно страны-потребители, что в перспективе будет влиять на цены на нефть".

Политолог отметил, что от этого кризиса на самом деле мало кто выиграет, потому что сейчас такой серьезной потребности в нефти нет: "Есть определенный выигрыш в цене при закупках нефти у потребителей, но в глобальном масштабе это, скорее всего, будет негативным фактором для всех игроков".