Фазиль Мустафа: Арест Тофига Ягублу надо рассматривать исключительно с правовой призмы

Бессмысленно политизировать какое-то ДТП.

Об этом Trend заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя заявление об аресте Тофига Ягублу, передает Day.Az.

По его словам, правоохранительные органы ведут расследование и выскажут свое отношение: "Неправильно делать политические выводы по таким вопросам. Независимо от политической принадлежности, каждый должен понимать, что, если кто-то не может сдерживать свои нервы в какой-либо ситуации, соблюдать определенные правила поведения с гражданами, невозможно предсказать, какие еще шаги могут быть предприняты этим лицом в плане нагнетания политического напряжения и какие негативные последствия это может иметь. Это не должно рассматриваться как политический вопрос".

Депутат отметил, что правоохранительные органы изучат вопрос и дадут правовую оценку: "Каждый несет ответственность за то, что он сделал. Если в этом деле нет состава преступления, то правоохранительные органы сами в конечном итоге решат вопрос. Я думаю, что превращение этого в политический ажиотаж неправильно. Если рассматривать этот вопрос как событие, происходящее на бытовой почве, то расширяются возможности более удобного и комплексного исследования. К вопросу нужно однозначно подходить с правовой призмы".

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием автомобилей марки "Toyota Corolla", управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, и "VAZ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Ягублу, он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель "VAZ-2107" Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.