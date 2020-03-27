Импорт ряда медицинских принадлежностей освобожден от НДС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в "Список сырья и материалов, освобожденных от налога на добавленную стоимость", утвержденный указом Президента Азербайджана № 1654 от второго ноября 2017 года".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, импорт бахил, стерильных и нестерильных перчаток, медицинских (для хирургических операций и процедурные) масок и респираторов освобожден от НДС.

Указ будет в силе до первого июня этого года.