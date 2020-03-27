Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с деятельностью минэкологии и природных ресурсов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о ряде мер в связи с деятельностью министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждены "Положение о министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Положение о Государственной службе экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Положение о Службе по развитию лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Положение о Национальной гидрометеорологической службе при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Положение о Службе по защите биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", "Устав Государственного агентства экологической экспертизы".

С полным содержанием указа можно ознакомиться по ссылке.

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