Президент Ильхам Алиев наградил Адиля Гарибова орденом "Шохрат"

27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Адилю Абдулхалиг оглу Гарибову ордена "Шохрат".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Гарибов награжден за заслуги в развитии науки в Азербайджане.