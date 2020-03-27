https://news.day.az/politics/1216756.html Президент Ильхам Алиев наградил Адиля Гарибова орденом "Шохрат"
Президент Ильхам Алиев наградил Адиля Гарибова орденом "Шохрат"
27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Адилю Абдулхалиг оглу Гарибову ордена "Шохрат".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Гарибов награжден за заслуги в развитии науки в Азербайджане.
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