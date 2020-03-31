Нагиф Гамзаев: В результате распространения коронавируса, все население мира сталкивается с большими рисками и опасностями

Ситуация с коронавирусной инфекцией, которая вызвала тревогу во всем мире, с первого дня находится под строгим контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Нагиф Гамзаев.

"На государственном уровне предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане. Для защиты здоровья населения принимаются профилактические меры на самом высоком уровне, проводятся тесты по выявлению заболевания в стране, закуплены и привезены новые лаборатории. Создан специальный круглосуточный Оперативный штаб при Кабинете министров и были выделены дополнительные средства для ускорения осуществления необходимых мер. Для защиты детей и подростков учебные заведения были временно закрыты, а на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах установлены специальные посты", - заявил депутат.

Как подчеркнул наш собеседник, хотя вероятность распространения болезни в Азербайджане не так высока, несколько раз в день в стране проводится мониторинг, дезинфицируются предприятия общественного питания, здания, а также общественный транспорт.

"Учитывая нехватку медицинских масок, через несколько дней в Азербайджане начнет работать предприятие по производству масок. Людям старше 65 лет, подверженным высокому риску коронавирусной инфекции, также запрещено покидать дом. В то же время в рамках специального карантинного режима в стране этой категории людей оказывается поддержка на дому, обеспечиваются необходимые социальные услуги. Для этого, прежде всего, граждане старше 65 лет и одинокие люди должны позвонить в Call-центр-142 министерства труда и социальной защиты и пройти регистрацию", - сообщил Гамзаев.

Депутат также напомнил, что правительство Азербайджана находится в тесном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Высокая оценка представителями ВОЗ работы, проделанной в нашей стране, показывает, что правительство Азербайджана считает одним из важнейших приоритетов обеспечение безопасности граждан в такое трудное время, когда эпидемия коронавируса не знает границ", - сказал депутат.

Что касается положения наших соотечественников, живущих за границей, Гамзаев подчеркнул, что Президент и Первый вице-президент Азербайджана всегда поддерживают народ и каждого гражданина страны, вне зависимости от его местонахождения. "В этих сложных условиях около 10000 наших граждан были возвращены на родину, им было уделено необходимое внимание и забота", - добавил Гамзаев.

Депутат с сожалением констатировал, что коронавирус постоянно расширяет свою географию.

"Наша вселенная сталкивается с угрозой новой глобальной пандемии - коронавируса (COVID-19), вследствие чего страны мира вынуждены закрывать границы, откладывать массовые мероприятия и ограничивать экономические связи. К сожалению, в то время, когда развиваются медицина и технологии, распространение инфекции в некоторых европейских странах полностью выходит из-под контроля. В результате неспособности многих развитых европейских стран своевременно принять меры против коронавируса все население мира сталкивается с большими рисками и опасностями. Из-за отсутствия профилактических мер эпидемия быстро распространяется и люди стремительно умирают в Италии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии и других европейских странах. Эта пандемия застала всех врасплох и стала испытанием для стран и лидеров мира. Благодаря профилактическим мерам, направленным на предотвращение распространения этой грозной инфекции, в настоящее время в Азербайджане нет состояния пандемии. Тем не менее, в ответ на призывы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой граждане нашей страны должны соблюдать все защитные меры", - отмечает депутат.

Коснувшись открытия Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, Гамзаев сказал следующее: "Общенациональная борьба нашего государства против глобальной угрозы коронавируса под руководством Президента Ильхама Алиева объединила наше общество. Каждый, независимо от своего статуса или должности, еще раз продемонстрировал свою поддержку нашему государству. Народ, как один, высоко оценил мобилизацию всех возможностей со стороны Президента и государства, а также обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой для скорейшего устранения угрозы. Это показывает, что благодаря единству народа и власти, азербайджанский народ сможет правильно оценить ситуацию и преодолеет это сложное испытание".

Как заявил Гамзаев, работа по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане показала, что национальные традиции и ценности являются бесценным и незаменимым достоянием нашего народа для преодоления любого кризиса.

"Традиции, национальные ценности нашего народа предусматривают уважение, внимание и заботу о пожилых людях, родственниках, членах семьи, соблюдение правил гигиены. Эти показатели являются основными факторами в борьбе с коронавирусом и примером для всех", - сказал наш собеседник.

Гамзаев подчеркнул, что врачи и медсестры несут большую ответственность в борьбе с коронавирусом, добавив, что они мобилизованы по всему миру и работают круглосуточно.

"Несмотря на то, что врачам грозит высокий риск, в Азербайджане медицинские работники каждую минуту борются с коронавирусом. Также вызывает гордость тот факт, что Президент Ильхам Алиев ценит самоотверженность медицинских работников и подписал указ об усилении их социальной защиты. Пока мы сидим в нашем уютном доме, азербайджанские врачи, медсестры и др. сотрудники работают круглосуточно, обслуживают находящихся на карантине граждан, инфицированных вирусом, а также борются с новыми инфекциями", - напомнил депутат.

В заключении, Нагиф Гамзаев призвал граждан присоединиться к слогану #evdəqal #bizbirlikdəgüclüyük и не выходить из дома без надобности.

Абдул Керимханов