Наша главная задача сейчас - объединиться, поддержать и государство, и нуждающихся

Принятые в последние недели социально-экономические меры со стороны государства направлены на сохранение благосостояния населения Азербайджана в период пандемии коронавируса.

Об этом Day.Az сказала директор образовательных центров A level, основатель группы "Бесплатная помощь пожилым и нуждающимся на время карантина" Аян Алиева.

Напомним, что группа "Бесплатная помощь пожилым и нуждающимся на время карантина" носит благотворительный характер и создана для помощи жителям города старше 65 лет, которые не имеют возможности выходить на улицу в связи с карантином.

Как сообщила наша собеседница, изначально группа была создана на основе мобильного характера.

"Идея заключалась в следующем: приезжает волонтер и закупает товары на деньги того человека, к которому он едет. Однако через два дня мы поняли, что эту идею нужно подкорректировать. В Азербайджане одиноких пожилых людей очень мало и таким людям помогают как соседи, так и государство", - заявила основатель благотворительной группы.

А.Алиева добавила, что благодаря распространению информации и неравнодушным гражданам, количество людей, желающих помочь, становится все больше и больше.

"Активных волонтеров насчитывается около полусотни. Многие мои знакомые пишут мне напрямую и пытаются помочь. Азербайджанский народ богат замечательными людьми и очень отзывчивчивый", - подчеркнула она.

Как пояснила основатель группы, механизм работает сугубо на волонтерских основах: "У нас есть база волонтеров, которые отправляют нам контакты нуждающихся людей. Мы начинаем выяснять, есть ли желающие помочь этим людям непосредственно по запросу что нужно той или иной семье. То есть поступил запрос, мы передаем его волонтерам, кто-то откликается и покупает продукты, медикаменты и т.д.".

Однако есть некоторые люди, добавила наша собеседница, которые отнеслись к этой инициативе скептически: "Наш проект следует принципу прозрачности и мы полностью контролируем процесс передачи всего необходимого. Наши волонтеры придерживаются правил карантина, то есть они приходят в масках и перчатках и соблюдают дистанцию в 2 метра".

Также она добавила, что у организаторов группы есть правило - не брать ни от кого деньги на руки и никто в группе не имеет право передавать друг другу деньги.

"Хочу отметить, что люди готовы поделиться своими сбережениями и это героический поступок. Фактически, наш проект является огромной административной работой чисто на общественных началах. Мы пытаемся помочь объединить людей, которые готовы помочь нуждающимся людям", - подчеркнула наша собеседница.

Помимо этого, продолжила основатель группы, волонтерам приходится оказывать психологическую помощь: "Люди, которые не умеют фильтровать информацию, и, услышав фейковые новости, верят им и начинают впадать в панику. В этом случае нашим волонтерам приходится вести разъяснительную беседу", - сказала она.

По ее словам, удалось уже помочь нескольким десяткам семей.

"Призываю всех граждан нашей страны объединиться и помогать нуждающимся людям кто чем может. Как организатор группы, я кланяюсь перед теми людьми, которые без всякой для себя выгоды отозвались и круглосуточно пытаются помочь. И это несмотря на то, что на благотворительность уходит много времени и личных средств. Самое главное, чтобы пожилые люди оставались дома и никуда не выходили. Важно соблюдать спокойствие и чтобы люди чувствовали, что о них заботятся", - заключила Аян Алиева.

Абдул Керимханов