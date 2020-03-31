Сиявуш Керими: Настали сложные времена, и мы должны оставаться дома ради общего будущего

Ради наших детей, их будущего мы должны сидеть дома. Этим мы принесем пользу. Оборвем цепочку распространения вируса и вернемся к прежней жизни.

Об этом сказал в беседе с Day.Az ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими.

"Настали сложные времена. Коронавирус охватил весь мир. У нас в Азербайджане благодаря деятельности Оперативного штаба положение гораздо лучше, чем во многих странах мира. Но оно может стать еще лучше. Сейчас нам надо быть дома, чтобы в очень скором времени мы смогли вернуться к обычной жизни, вновь гулять в наших чудесных парках, на Приморском бульваре, ходить на концерты и т.д. Для этого нам всем вместе нужно беречь наших родных, для этого надо быть дома", - сказал он.

Народный артист отметил, что во время работы все мечтали хотя бы пару дней остаться дома.

"У нас сейчас есть возможность проводить время с семьей. Сидя дома, я понял, сколько времени я пропустил, сколько времени я нормально не уделял своим детям. Сейчас я получаю удовольствие от общения с ними", - признался Сиявуш Керими.

Наш собеседник подчеркнул, что наше государство заботится о нас. Если мы будем себя беречь, то тем самым будем беречь своих родных.

"Я призываю всех, от мала до велика, подчиняться одному закону - беречь друг друга. Надо сидеть дома, и за короткий срок мы справимся с этой ситуацией. Сила в единстве", - заключил наш собеседник.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили, доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничен с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.