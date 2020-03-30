https://news.day.az/politics/1217789.html Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе
Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе
Турция призвала Минскую группу ОБСЕ и все международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Турции, передает Day.Az.
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