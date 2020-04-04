Хотите помочь государству справиться - оставайтесь дома и строго соблюдайте правила!

"В Азербайджане правительство делает все необходимое для того, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции в стране. Мы видим, что эти меры успешны и дают позитивные результаты. И кто бы мог подумать, что самой большой нашей проблемой в борьбе с этой проблемой станет несознательность граждан".

Об этом сказала Day.Az заслуженный художник Азербайджана, член Союза художников и Союза кинематографистов АР Мехрибан Эфенди.

По словам художницы, Азербайджанское государство очень своевременно начало проводить мероприятия, которые помогут остановить распространение инфекции. К этой проблеме нужно подходить серьезно, это глобальная проблема, ее нужно пережить сообща и с пониманием, считает Эфенди. Наша собеседница отметила, что все меры, принимаемые в Азербайджане, являются спасением.

"Следуя правилам карантина, мы спасаем свою страну. А спасая свою страну, помогаем спасать весь мир. Ничего особенного от нас для этого не требуется - соблюдать правила гигиены и сидеть дома. Все мы ждали хорошую погоду, праздники, весну, но что поделать, если именно сейчас свалилась на человечество такая проблема. Нужно потерпеть, переждать. И помнить, что каждый из нас ответственен не только за себя, но и за своих родных и близких, за старшее поколение, для которого несоблюдение нами норм карантина может обернуться трагедией", - сказала Мехрибан Эфенди.

Резюмируя, заслуженная художница еще раз призвала граждан Азербайджана проявлять гражданскую сознательность и с пониманием относиться к требованиям особого режима карантина. Все это делается для нас и для будущего нашей страны, сказала Эфенди.

Лейла Таривердиева